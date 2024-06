Lautaro Martinez è rimasto a Milano in questi giorni ma a breve raggiungerà i suoi compagni argentini per il ritiro in vista della Copa America. La Seleccion, infatti, giocherà prima due amichevoli contro Ecuador (9 giugno) e Guatemala (14) mentre la finale della Copa è in programma il 14 luglio.

"Immaginando che Messi e compagni arrivino fino in fondo, Lautaro inizierebbe le meritate vacanze solo nella seconda metà del mese. Difficile quindi immaginare che il capitano, ma come lui i tanti compagni impegnati all’Europeo, che termina lo stesso giorno della Coppa America, possa ripresentarsi ad Appiano prima dell’inizio di agosto. Giusto in tempo per svolgere la preparazione in vista della prima di campionato, fissata per il 17 agosto", sottolinea La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge: "Per fortuna dell’Inter Lautaro non giocherà l’Olimpiade di Parigi. Il c.t. Mascherano come fuori quota per l’attacco infatti ha scelto Julian Alvarez, la punta del Manchester City che già aveva preso il posto del Toro nell’undici titolare durante il trionfale Mondiale vinto in Qatar nel novembre 2022"