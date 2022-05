Inter, altri due gol di Lautaro: con Dzeko forma l’ottava coppia gol d’Europa

I numeri premiano la stagione dei due attaccanti nerazzurri: solo 7 tandem hanno fatto meglio nei 5 principali campionati

Con la doppietta rifilata al Cagliari, Lautaro Martinez è salito a quota 21 reti in Serie A. Numeri importanti, quelli dell'argentino, anche considerati quelli di Dzeko, partener d'attacco con cui forma l'ottava coppia gol dei principali campionati europei con 34 centri complessivi. Così scrive Tuttosport: "Per stilare bilanci ci sarà tutto il tempo tra una settimana, negli occhi resta la prestazione monstre a Cagliari di Lautaro Martinez che, con la doppietta di ieri sera, davanti a Steven Zhang piombato in Sardegna all'improvviso, ha raggiunto quota 25 gol stagionali, di cui 21 soltanto in Serie A e ha agguantato Adriano a quota 74 gol nella classifica nerazzurra di ogni tempo. Grazie all'apporto decisivo dell'argentino, il tandem con Edin Dzeko si è rivelato una supercoppia: con 34 gol in campionato, i due sono infatti all'ottavo posto nei cinque grandi campionati europei".