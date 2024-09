Importante riconoscimento "virtuale" per il capitano dell'Inter, che sorpassa Messi come valutazione totale

Un sorpasso epocale, quanto meno "virtuale": Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, sarà il calciatore argentino con la valutazione più alta su EA Sports. Per l'attaccante nerazzurro overall di 89, meglio di Messi fermo a 88: era dai tempi di FIFA 2008 che l'ex fuoriclasse del Barcellona non era il calciatore argentino con il ranking più alto di tutto il gioco. In quella stagione, infatti, al primo posto di questa speciale classifica c'era Riquelme.