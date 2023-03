Argentina, Lautaro: “Un giorno indimenticabile per tutti noi. Sono felice perchè…”

Giornata di festa per l'Argentina, che ieri è scesa in campo per la prima volta dopo aver vinto il Mondiale in Qatar a dicembre. Grande accoglienza per la Seleccion, che ha poi battuto 2-0 Panama in amichevole (reti di Almada e Messi). Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha raccontato le sue emozioni: "Questo è più di quanto immaginassimo. È stato un giorno indimenticabile per tutti noi. Sono felice perché mia madre ha potuto provare oggi quello che ho provato io in Qatar. Sa del mio sacrificio per essere qui".