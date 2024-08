L'attaccante argentino frene per tornare in campo e per ritrovare la gioia di segnare davanti ai suoi tifosi

Fabio Alampi Redattore 30 agosto 2024 (modifica il 30 agosto 2024 | 12:31)

Lautaro Martinez non vede l'ora di tornare in campo: l'attaccante argentino, dopo aver saltato la sfida contro il Lecce (prima partita dell'Inter davanti ai propri tifosi), in settimana ha lavorato duramente per rientrare in gruppo, e punta ora una maglia da titolare in occasione del match di questa sera contro l'Atalanta.

Per il capitano nerazzurro ci sarà uno stimolo in più per giocare: l'ultimo suo gol a San Siro risale a più di 6 mesi fa. Ironia della sorte, anche in quell'occasione si trattava di un Inter-Atalanta. Così scrive Tuttosport: "Lautaro ha "fame" e ha uno stimolo in più per giocare: ovvero ritrovare la rete in campionato nel suo stadio. Sembrerà assurdo, pensando al fatto che Martinez ha vinto la classifica marcatori nella scorsa annata con 24 reti, ma il numero dieci nerazzurro non segna a San Siro addirittura dal 28 febbraio, proprio nell'ultimo incrocio con l'Atalanta, terminato per 4-0. Sono passati dunque sei mesi, 184 giorni".