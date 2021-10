Lautaro sempre più leader. Inter o Argentina non fa differenza: un gol ogni 114′

L'attaccante dell'Inter sta vivendo un ottimo inizio di stagione e vuole continuare a confermarsi nelle prossime sfide

Lautaro Martinez ha iniziato al meglio la stagione. Sia con la maglia dell'Inter che con quella dell'Argentina. L'argentino, ancora più leader della squadra nerazzurro dopo l'addio di Lukaku, è andato a segno 5 volte in 8 partite con l'Inter; e il bottino aumenta considerando le gare con la Seleccion: 3 presenze e 2 reti.

Considerando tutta la stagione, come evidenzia la grafica di Sky Sport, Lautaro va in gol ogni 114', a prescindere da avversario e competizione. Galvanizzato dalla buona prestazione con l'Uruguay, tornerà sicuramente carico e voglioso di confermarsi in casa della Lazio.