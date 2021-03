Inter, sprint Lautaro: “Obiettivo 20 gol. Traguardo che varrebbe una patente”

Lautaro Martinez, con il gol segnato al Torino, ha già raggiunto il suo personale record di reti in un singolo campionato, 14

Lautaro Martinez , con il gol segnato al Torino, ha già raggiunto il suo personale record di reti in un singolo campionato, 14. L'anno scorso, però, raggiunse questo traguardo alla penultima giornata. Ora, invece, ha 11 turni per migliorare il suo score. Tanto che, come scrive il Corriere dello Sport, il Toro ha il chiaro obiettivo di arrivare a quota 20:

"(...). Il girone di ritorno è cominciato come la prima parte del torneo, ovvero con 5 reti in 8 turni. Il totale adesso è di 14, lo stesso dell’ultimo campionato. Allora, l’ultimo centro arrivò al penultimo turno. Adesso, invece, ci sono ben 11 gare per migliorare il bottino. In ogni caso sarà un record, perché nemmeno in Argentina aveva fatto meglio, fermandosi a quota 13 nell’ultimo campionato disputato prima di trasferirsi all’Inter. Ora, l’obiettivo è arrivare a quota 20: difficile, ma non impossibile. E non si tratta di una cifra casuale, perché vale appunto la patente di bomber".