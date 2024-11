Non si è, di fatto, mai fermato, se non per un paio di settimane scarne in estate. Poi subito titolare a Genova all'esordio in Serie A: ma non solo

La variazione è anche tattica: nella passata stagione, per esempio, era più Marcus Thuram che girava attorno a Lautaro nel duo d'attacco dell'Inter, mentre, in quella in corso, è più l'argentino che lavora per lasciar spazio al francese. La distanza dalla porta è, di conseguenza, leggermente aumentata. Non va tralasciato, inoltre, il punto riguardante la forma atletica di Lautaro. Non si è, di fatto, mai fermato, se non per un paio di settimane scarne in estate. Poi subito titolare a Genova all'esordio in Serie A. E la lucidità sotto porta ne ha sicuramente risentito. C'è, comunque, ancora tutto il tempo per scalare le classifiche, dall'una e dall'altra parte".