Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Valentino Lazaro , esterno ex Inter oggi al Torino, ha parlato così in vista della sfida di sabato coi nerazzurri: "Avevo lavorato con mister Vanli all’Inter, lo conoscevo già, ma averlo come primo allenatore è un’altra cosa: conosco la sua mentalità e so che può portarci lontano. Credo molto in questa squadra perché vedo che ha la stessa mentalità del suo tecnico.

Inter? Per me è una partita speciale. L’Inter poi è la squadra più forte che c’è in Italia, ha vinto tanto in questi anni. Conosciamo il loro gioco e sappiamo che sarà dura. Se vogliamo stare in alto in classifica, queste sono le partite che dobbiamo vincere. Questa è la nostra mentalità. Non so se questo è il Toro più forte in cui ho giocato ma certamente siamo cresciuti dal punto di vista della mentalità. E possiamo ancora migliorare".