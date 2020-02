Lazio, Inzaghi in conferenza: “Vittoria meritata. Scudetto? Faremo di tutto per lottare”

Al triplice fischio di Lazio-Inter di questa sera, Simone Inzaghi, allenatore biancoceleste, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole, riprese dall’inviato di Fcinter1908.it: “Abbiamo fatto una grande gara, contro un’ottima squadra. Penso si sia vista un’ottima partita. Dobbiamo essere bravi a rimanere umili e concentrati, perché avremo tantissime partite che ci creeranno tantissime insidie. La Juve, la Lazio e l’Inter stanno avendo ritmi forsennati. In altri campionati saremmo primi con largo vantaggio con il punteggio che abbiamo. Faremo di tutto per lottare fino alla fine, sapendo che sarà molto difficile”.

– Saranno decisivi gli scontri diretti o le altre partite?

“Penso le seconde. Gli scontri diretti sono importantissimi, ma penso che siano ancora più importanti le altre partite. Il campionato italiano riserva sempre partite difficilissime”.

– Che effetto ti fa averla ribaltata?

“Siamo molto contenti. Abbiamo meritato di vincere, siamo sempre stati in partita e questo risultato è importantissimo per la classifica”.

– Cosa rappresenta questa partita per Milinkovic?

“Tutti hanno visto quello che ha fatto, ma stasera hanno fatto tutti bene. Stasera mancava Lulic, ma lo abbiamo sostituito nel migliore dei modi. Si parla dei top-player, ma va sottolineata la prova della squadra”.