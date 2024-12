Serie A, Lazio-Inter sarà trasmessa in chiaro: ecco come e dove vederla

Dopo l'esperimento di Milan-Napoli, la Serie A si appresta a trasmettere un altro big match in chiaro, ovvero Lazio-Inter, in programma il prossimo 16 dicembre all'Olimpico. La partita sarà trasmessa da DAZN, ma visibile anche ai non abbonati. Ecco tutti i dettagli, riportati dalla Gazzetta dello Sport:

"Dopo la prima "sperimentazione" in chiaro con il big match tra Milan e Napoli dello scorso 29 ottobre, Dazn svela la seconda partita di Serie A che verrà trasmessa in modalità gratuita: si tratta di un altro big match, Lazio-Inter in programma lunedì 16 dicembre alle 20.45. L’evento segna un’ulteriore tappa della strategia della piattaforma di live streaming, decisa a mostrare il grande calcio italiano a un numero sempre più ampio di tifosi. L'operazione, inoltre, è possibile perché rientra nel pacchetto "Try and Buy" dei diritti tv acquistati dalla Lega Serie A: Dazn ha la facoltà di trasmettere un numero limitato di partite di Serie A (fino a un massimo di 5 su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione. (...)".