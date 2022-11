Sarri: “Classifica? Non ha senso parlarne. Lazio alla sesta partita in 18 giorni, follia”

"Era una partita pericolosissima - ha aggiunto il tecnico -, tra Roma e Juventus. E non dimentichiamo che per noi era la sesta in 18 giorni, una follia. Ma se l'associazione calciatori e quella degli allenatori stanno zitte vuol dire che va bene a tutti". La Lazio ora è seconda, ma "in questo momento parlare della classifica non ha alcun senso. L'aspetto positivo è che reggiamo botta negli scontri diretti" ha sottolineato Sarri.