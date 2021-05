Lazio, Tare: “Champions era l’obiettivo, ma Europa fondamentale. Inzaghi…”

Le dichiarazioni prima della sfida contro il Torino del direttore sportivo della Lazio Igli Tare sulla squadra e sul futuro di Inzaghi

Intervenuto in collegamento con Sky Sport prima della gara contro il Torino, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato della squadra biancoceleste e della stagione che sta per concludersi: "La priorità era la Champions League, la sconfitta di Firenze è stata determinante in questo senso. Allo stesso tempo è importante qualificarsi in Europa League, dobbiamo avere continuità e giocare in Europa per noi è fondamentale".