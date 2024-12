"Ringrazio i presidenti, gli allenatori, i miei compagni di squadra, il mio club, il mio Paese e tutti i tifosi. Un giorno benedetto questo in cui sono stato premiato come miglior giocatore africano - il commento del nerazzurro nella diretta CAF diffusa anche via streaming su YouTube -. Ne sono molto orgoglioso, è incredibile. Il mondo negli ultimi 4 anni è cambiato: voglio dire a tutti quelli che stanno guardando, bambini e non, di non abbattersi e affrontare le proprie paure per continuare a volare".