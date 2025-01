Inter, il primo gol di Taremi e Dumfries-Frattesi: i numeri del poker di Lecce

Primo sigillo in Serie A per Taremi, Dumfries implacabile ancora in gol: tutte le statistiche sulla vittoria al Via del Mare

La vittoria con il Lecce porta l'Inter a quota 50 punti in classifica con 21 partite giocate e permette alla squadra di Inzaghi di continuare a correre in campionato. 0-4 al Via del Mare, con un altro clean sheet, il settimo di fila in trasferta.

IL PRIMO GOL DI TAREMI IN SERIE A — Dopo quello in Champions League e la firma in Supercoppa Italiana, ecco la prima rete in nerazzurro di Mehdi Taremi in Serie A. Un rigore perfetto, appena entrato in campo, per fissare il 4-0 definitivo sul campo del Lecce.