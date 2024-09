Pareggio per certi versi clamoroso, quello che viene fuori dalla partita dello Stadio Via del Mare di Lecce tra Lecce e Parma

Pareggio per certi versi clamoroso, quello che viene fuori dalla partita dello Stadio Via del Mare di Lecce tra Lecce e Parma. Dopo aver chiuso il primo sull'1-0 grazie alla rete di Dorgu, infatti, i padroni di casa raddoppiano con Krstovic e si portano sul 2-0.

Nel frattempo, entrambe le squadre sono rimaste in dieci uomini per le espulsioni di Guilbert e Cancellieri. Poi, però, arriva la clamorosa rimonta nel Parma, che si concretizza tutta nei minuti di recupero: dopo aver sprecato palle gol incredibili, una delle quali proprio con Krstovic, il Lecce subisce prima il gol di Almqvist al 93' e poi di Hainaut al 96', per il 2-2 finale. U