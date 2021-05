Lega, nuovo vertice martedì: Marotta spiegherà la sua posizione, il punto

L'amministratore delegato dell'Inter, consigliere federale, chiarirà alcuni aspetti legati alla vicenda Superlega

Nel corso dell'Assemblea di Lega andata in scena ieri le società di Serie A hanno scelto di accantonare per il momento le polemiche legate alle posizioni di Scaroni, Marotta e Agnelli, finiti nell'occhio del ciclone dopo la vicenda Superlega. L'amministratore delegato dell'Inter, come scrive il Corriere della Sera, spiegherà la questione nel prossimo vertice, in programma martedì: