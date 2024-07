"La Fifa ha costantemente rifiutato di includere le leghe nazionali e i sindacati dei giocatori nel suo processo decisionale", si legge in una nota, con il risultato che ora il calendario è "oltre il punto di saturazione ed è diventato insostenibile per le leghe nazionali e un rischio per la salute dei giocatori". "L'azione legale è ora l'unico passo responsabile per le leghe europee e i sindacati dei giocatori per proteggere il calcio, il suo ecosistema e la sua forza lavoro dalle decisioni unilaterali della FIFA - prosegue la nota -. Il reclamo spiegherà che il comportamento della FIFA viola il diritto della concorrenza dell'UE e costituisce in particolare un abuso di posizione dominante: la FIFA ricopre un doppio ruolo come regolatore globale del calcio e organizzatore di competizioni.