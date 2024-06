L'Inter segue con grande attenzione Giovanni Leoni : il difensore centrale classe 2006, appena riscattato dalla Sampdoria, si è messo in mostra in Serie B nonostante la giovanissima età, e le relazioni degli scout nerazzurri sono più che positive. La concorrenza, tuttavia, è folta e agguerrita: il giocatore piace a numerose squadre italiane, e il suo nome sta cominciando a circolare anche all'estero.

I blucerchiati, nel frattempo, sperano di ottenere quanto più possibile dalla sua cessione, come scrive Tuttosport: "Un'asta internazionale per cedere Giovanni Leoni e sbloccare il mercato in entrata della Sampdoria. È quello a cui puntano i blucerchiati di fronte al sempre maggiore interesse nei confronti del difensore classe 2006, autore di 12 presenze e 1 gol nello scorso campionato di B e ora convocato nella nazionale Under 19. Se per Leoni sino a pochi giorni fa erano in fila Inter, Napoli e Torino nel nostro campionato, ora si profila una concorrenza sempre più decisa all'estero sia da parte del Tottenham - che già aveva chiesto informazioni nelle scorse settimane - sia da parte del Monaco".