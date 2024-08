Libero – Inter molto interessata a Chiesa. Dopo le parole di Thiago Motta…

Federico Chiesa può essere obiettivo concreto di mercato per l'Inter? Ciò che è certo è che la Juventus sta facendo di tutto per liberarsene subito, mentre i piani del club nerazzurro sarebbero diversi. Di questa ipotesi ha parlato anche Libero in edicola stamattina. Questo il focus:

"Tra i calciatori rimasti a Torino, per esempio, c’è anche Federico Chiesa, il cui contratto scadrà nel 2025. Fino a qualche settimana fa, i bianconeri non sono mai scesi sotto il muro dei 20-25 milioni di euro di richiesta per il suo cartellino. Dopo la “candida” uscita di Thiago Motta, potranno insistere su certe cifre o dovranno accontentarsi di incassare un bel po’ meno? L’Inter è alla finestra, i nerazzurri sono molto interessati all’eventuale operazione a costo zero".