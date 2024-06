Luciano Spalletti lo ha detto chiaramente: poter contare su un blocco Inter sarà un vantaggio per la sua Italia. Lo ribadisce anche Libero di oggi, che entra nel merito delle scelte del commissario tecnico per l'Europeo: "Il gioco sarà quello visto a Napoli e si ispirerà fortemente all’Inter di Inzaghi. Questo, in termini spallettiani: «Nulla di rigido. Vorrei liberare il talento in un contesto di squadra organizzata. L’imprevedibilità nel prendere le posizioni in campo diventa sorpresa per i rivali».