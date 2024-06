Libero – Oriali a Napoli con Conte: una figura mai vista da quelle parti

Prende forma il nuovo Napoli targato Antonio Conte. L'ex allenatore dell'Inter ha portato con sé all'ombra del Vesuvio anche una bandiera nerazzurra come Lele Oriali. Non una cosa da poco, considerando alcune logiche che hanno sempre regnato da quelle parti. Lo sottolinea Libero in edicola oggi: "Il presidente ha fatto scelte consapevoli per uscire di scena e lasciare il Napoli nelle mani di chi fa calcio: l’anno da padre-padrone che scendeva negli spogliatoi è stato un disastro, De Laurentiis ha imparato la lezione e ha addirittura accettato l’arrivo di Oriali.