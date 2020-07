In Francia – Anche l’Inter ha puntato gli occhi su Ikoné. E’ in lizza con un altro club

In Francia parlano di Jonathan Ikoné e dicono che l’Inter sia uno tra i grandi club interessati al giocatore. Ci sarebbe anche il Chelsea in fila per l’attaccante del Lille, classe 1998.

Le10sport scrive a questo proposito: “I due club sono interessati al giocatore e i primi approcci con il club francese ci sono già stati. È troppo presto per parlare di un’offerta o di una partenza, ma l’interesse del Chelsea e dell’Inter è sufficiente perché la questione di un addio venga presa molto sul serio”.

(Fonte: Le10sport)