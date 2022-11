L’Inter guarda al futuro: ‘scelto’ il vice Bastoni. La missione e la clausola…

Ecco il nome nuovo per la difesa nerazzurra per il futuro: la fumata bianca può arrivare già nel mercato invernale

L'Inter continua a monitorare il mercato a caccia di nuovi colpi per il futuro. Il club nerazzurro segue diversi profilo con l'obiettivo di individuare quelli giusti per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi.

"Fisico importante (è alto 1 metro e 89 ed è già ben strutturato), mancino di piede, è abituato a giocare in una linea a 4 difensiva. Sebbene più strutturato e con il piede meno-educato in un'ottica di un inserimento in rosa potrebbe crescere con calma alle spalle di Bastoni".