L’Inter torna in zona Champions. Dimarco travolgente, Inzaghi soddisfatto dal carattere

"Sei gol al Bologna, aggancio all’Atalanta e alla Lazio, rientro nella zona Champions allargata, risposta immediata allo scivolone con la Juve. Tutto perfetto, fin troppo, per non sospettare la complicità del Bologna. Dopo venti minuti quasi perfetti, arricchiti da un gol che aveva suggerito chissà quali scenari per Inzaghi e soci, è come se i ragazzi di Motta si siano spenti all’improvviso. Scomparsi. Annichiliti. Non basta il nervosismo per una decisione sbagliata dell’arbitro a giustificare lo sdoppiamento di personalità. L’Inter aveva forse bisogno del buffetto del gol di Lykogiannis, dopo i tre schiaffoni della Juve, per ricompattarsi in quello che le riesce meglio: il collettivo. La regia di Calhanoglu, la classe di Dzeko, il ritmo travolgente di Dimarco, di gran lunga il migliore, hanno fatto il resto. Tre gol nel primo tempo (Dzeko, Dimarco, Lautaro) e tre nel secondo (Dimarco, Calha, Gosens), tutti diversi. Una traversa, un palo. Il Milan a tre punti, l’Atalanta trafitta a Lecce e che domenica si vede arrivare l’Inter di nuovo carica", analizza La Gazzetta dello Sport.