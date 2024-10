Lippi: “Mercato Inter parte da lontano. Nerazzurri i più forti, ma occhio a…”

Davide Lippi, ha parlato in esclusiva a TMW a margine della Padel Pro Am Cup di Viareggio,

"Non penso che sia un altro Spalletti. Lui è un grande uomo e un grande allenatore, quando si costruiscono gruppi nuovi a volte le cose non vanno subito nel modo giusto. La stessa Nazionale campione del Mondo partì zoppicanbdo. I grandi progetti si costruiscono anche con le sconfitte. Le cose inizialmente non sono andate bene ma ha l'esperienza, la bravura e la qualità per fare qualcosa di importante. Siamo sicuramente nelle mani migliori possibili".