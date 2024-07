La delusione per l'Europeo è ancora grande. Ma l'Italia deve guardare avanti, perché non c'è tempo da perdere. Tra pochi mesi ci sono già gare importanti, come quella con la Francia del prossimo 17 novembre. Si gioca a San Siro. Lo ricorda il Corriere dello Sport: "A Milano, dove il 15 maggio 1910 disputò sul campo dell’Arena Civica la prima gara della sua storia battendo con un netto 6-2 la Francia, domenica 17 novembre (ore 20.45) la Nazionale di Luciano Spalletti affronterà i Bleus nell’ultimo incontro del Gruppo 2 della Lega A della Nations League 2024/25.