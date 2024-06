"Normale che ci aspettavamo qualcosa di diverso ma non bisogna fare tragedie", ha detto Fabio Liverani sul KO dell'Italia

"Normale che ci aspettavamo qualcosa di diverso ma non bisogna fare tragedie. Siamo in percorso nuovo con tanti giovani, tra noi e loro c'è un gap da colmare, abbiamo perso ma nulla è compromesso. Bisogna essere equilibrati, forse c'è stato troppo entusiasmo dopo l'Albania e non bisogna abbattersi oggi. Resto fiducioso nel passaggio del turno, poi diventa un altro tipo di torneo con partite secche"