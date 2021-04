Lo Monaco: “Inter? Sbaglia chi pensa vinca solo con Lukaku. L’inganno…”

Il noto dirigente ha parlato dei nerazzurri alla vigilia del match di campionato con il Napoli

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il dirigente Pietro Lo Monaco ha parlato di Napoli-Inter: “Sono due squadre molto diverse. Il Napoli muove di più il pallone rispetto all’Inter. L'Inter gioca arroccata in difesa e poi riparte? Non è per forza un male. L’Inter nel corso della stagione ha avuto le sue difficoltà ma ha trovato la soluzione. Si sbaglia se si pensa che l’Inter vinca solo sfruttando la forza di Romelu Lukaku. Le grandi squadre sono come i nerazzurri: ti danno la sensazione di averle in pugno ma poi guardando il risultato finale hanno vinto due a zero".