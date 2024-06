Bruno Longhi ha analizzato la sconfitta della Nazionale italiana contro la Svizzera. Il giornalista sportivo ha condiviso la sua riflessione sui social: "Ho letto in queste ore un sacco di banalità intrise di livore e di insensato tifo-contro. Provate a chiedervi perché la Nazionale rimedia figuracce, mentre i nostri club vincono in Europa (Atalanta e Roma) o arrivano in finale (Fiorentina e Inter). La risposta è semplice. In quelle squadre ci sono stranieri che determinano. In azzurro mancano i campioni".

Blocco Inter

"Il modulo-Inter, che Spalletti intendeva riproporre, avrebbe avuto una logica se avesse potuto disporre a centrocampo e in attacco giocatori capaci di fare il verso ai vari Calhanoglu, Mkytharian, Lautaro e Thuram. Invece manco ha avuto i difensori: Acerbi out, Dimarco a mezzo servizio, Bastoni e Darmian fuori posizione. Finché non troveremo un leader, come Totti o Del Piero, e finché non scopriremo un attaccante di livello europeo, dovremo abituarci a fare figuracce... Non c’è alternativa", ha concluso Bruno Longhi.