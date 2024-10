Sul tecnico Marco Baroni, Lotito ha spiegato che "per la squadra deve essere un maestro di vita, come Tommaso Maestrelli. Io non voglio più i nomi, ma i combattenti. L'ho scelto con una funzione. Interpreta nel migliore dei modi e si sente parte integrante di questa famiglia". Poi un paragone con la Roma: "Da quando sono presidente, la Roma ha sempre veleggiato su posizioni inferiori, ma la mia competizione non è con la Roma. A me interessa risolvere problemi e anche da altre parti mi sembra dicano 'ah, se avessimo un presidente come Lotito…'" Infine sul Flaminio: "A metà novembre ci sarà lo studio di pre-fattibilità".