Luiz Felipe: “Inzaghi? Grande allenatore, è stato qui cinque anni: ma è il passato”

Marco Astori

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Auronzo di Cadore, Luis Felipe, centrale della Lazio, ha parlato così della nuova gestione targata Maurizio Sarri: "Difficile all'inizio, abbiamo giocato per 5 anni a tre, ora abbiamo cambiato, stiamo lavorando ogni giorno, lo vedete. Il movimento a quattro è un po' diverso, in Brasile giocavo così, un po' di fatica ora l'ho fatta dopo così tanto tempo. Piano piano arriveremo a quello che ci chiede il mister. Sarri? Sappiamo che il mister sia uno dei migliori in Italia e in Europa, è uno che chiede di dare tutto in allenamento, sempre a 2mila. Inzaghi è stato qui 5 anni, lo ringraziamo, anche lui è un grande allenatore, ma è il passato. Ci concentriamo su quello che ci chiede Sarri".