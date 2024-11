L'accoglienza di San Siro per Romelu Lukaku domenica sera per Inter-Napoli è stata quella che ci si aspettava: bordate di fischi dagli spalti sia al momento del suo arrivo sul terreno di gioco che ad ogni pallone toccato. DAZN nella sua rubrica Bordo Cam, che analizza i particolari delle partite, ha voluto sottolineare quanto accaduto al momento dei saluti iniziali tra giocatori.

"Il rapporto tra Romelu e gli ex compagni è sempre lo stesso: freddo, distaccato. Il suo vecchio amico Lautaro, infatti, non lo guarda neanche in faccia", spiega l'emittente raccontando il momento dell'ingresso in campo.