Lukaku, vacanza in Sardegna con Shani Jamilah. Le foto insieme all’influencer inglese

Il centravanti dell'Inter, inizialmente accostato a Julia Vandenweghe, è a Porto Cervo assieme all'influencer

Proseguono le vacanze di Romelu Lukaku in Sardegna, a Porto Cervo. Nei giorni scorsi si era parlato di una sua vacanza assieme a Julia Vandenweghe, ma la compagna dell'attaccante dell'Inter non sarebbe lei. Secondo quanto riporta il portale belga HLN, infatti, Lukaku sarebbe in vacanza con la influencer Shani Jamilah.