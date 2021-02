Lukaku: “Segnale alle altre: noi ci siamo. Felice all’Inter, lavoriamo per vincere”

Le dichiarazioni del giocatore dell'Inter ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale della sfida contro il Genoa di Ballardini

Al termine della sfida di San Siro tra l'Inter e il Genoa, Romelu Lukaku ha analizzato a caldo ai microfoni di Sky Sport il successo dei nerazzurri sulla squadra di Ballardini: "Stiamo crescendo. Siamo primi ed è abbiamo buone sensazioni. Non dobbiamo mollare. L'anno scorso abbiamo perso queste partite. Sono contento per la vittoria. Adesso dobbiamo pensare al Parma. Scudetto? Queste partite per noi sono un'opportunità per dare un segnale alle altre e far capire che ci siamo. Il campionato è ancora lungo. Non dobbiamo guardare troppo avanti ma partita dopo partita. Oggi per noi era un vero test per capire dove siamo. Dopo due vittorie partite come questa si potevano perde. Abbiamo fatto una bela partita, tre gol e non abbiamo preso gol. Questo è buono per il futuro.