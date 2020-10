Nations League, brillano Lukaku e Perisic: il belga in gol con l’Inghilterra, assist decisivo del croato

Pomeriggio agrodolce per i calciatori dell’Inter impegnati in Nations League nelle gare delle 18. Romelu Lukaku va in gol con il suo Belgio della gara del Gruppo 2 della Lega A contro l’Inghilterra con il calcio di rigore trasformato nel primo tempo. Una rete che la nazionale dei ‘Tre Leoni’ ribalta grazie ai gol di Rashford e Mount. La formazione britannica scavalca il Belgio di Martinez in classifica e sale in testa al gruppo.

Sorridono Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. La Croazia di Dalic supera 2-1 in casa la Svezia grazie alle reti di Vlasic e Kramaric e sale a quota 3. Decisivo l’assist del laterale dell’Inter ed ex Bayern Monaco, che serve una palla perfetta che l’attaccante dell’Hoffenheim deve solo spingere in rete. In campo per 90 minuti anche il centrocampista ex Dinamo Zagabria.

Stesso minutaggio anche per Stefan De Vrij, al centro della difesa dell’Olanda. Gli Oranje dell’ex nerazzurro Frank De Boer hanno pareggiato 0-0 contro la Bosnia a Zenica nel match valido per il gruppo 1 di Nations League.