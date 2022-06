Infortunio Lukaku, ct Belgio: “Non stava bene, cambio necessario. Serve la risonanza”

Nella serata di venerdì 3 giugno, Romelu Lukaku si è fermato con il suo Belgio. Ecco le sensazioni sull'infortunio

Nella serata di venerdì 3 giugno, Romelu Lukaku si è fermato con il suo Belgio. L'attaccante di proprietà del Chelsea, in pressing per tornare all'Inter, è stato costretto a lasciare il campo dopo meno di mezz'ora di gioco. Al termine del match, il ct Roberto Martinez ha fatto chiarezza sull'infortunio alla caviglia accusato: "Non stava bene. Non è stata un'uscita precauzionale, era necessaria. Farà una risonanza magnetica, dobbiamo aspettare 48 ore per saperne di più, ma non si sente bene", le sue riportate da rtl.be in Belgio.