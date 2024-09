Lupo: “Scudetto? Inter oggettivamente superiore a tutti. L’antagonista…”

Le dichiarazioni del direttore sportivo sulla situazione in casa Milan e sulla lotta Scudetto con i nerazzurri in pole

Fabio Lupo, direttore sportivo, ex tra le altre di Sampdoria, Torino, Palermo e SPAL, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb: “Fonseca? Mi stupirebbe se dopo poche giornate venisse esonerato. Fonseca è stato preso per un certo tipo di progetto. Bisogna dargli tempo”.

“Che sia oggetto di critiche ci può stare. Il Milan non ha ritmo, non ha risolto i problemi dell’anno scorso e qualche screzio c’è stato, la vicenda Theo Hernandez-Leao non è stato un fattore positivo. L’esonero però sarebbe un fallimento non solo per Fonseca ma anche per i dirigenti che lo hanno scelto”.