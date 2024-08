L'ex tecnico svedese, un passato in Italia con Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio, si è spento quest'oggi all'età di 76 anni

Lutto nel mondo del calcio: si è spento quest'oggi all'età di 76 anni Sven-Goran Eriksson, ex allenatore svedese, un passato in Italia con Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio. Il tecnico, campione d'Italia nel 2000 alla guida dei biancocelesti, è morto al termine di una lunga battaglia contro un cancro al pancreas che negli ultimi mesi della sua vita lo aveva profondamente debilitato, come aveva annunciato lui stesso all'inizio dell'anno.