Maccarone: “Zielinski? Perfetto per l’Inter, si toglierà tante soddisfazioni”

Terminato il suo Europeo con la Polonia, Piotr Zielinski è pronto per fare il suo ritorno in Italia: il centrocampista, scaduto il suo contratto con il Napoli, sarà un nuovo calciatore dell'Inter. Massimo Maccarone, suo ex compagno di squadra ai tempi dell'Empoli, ai microfoni di Tuttosport lo descrive così: "Aveva una ventina d'anni. Era molto timido, chiuso, almeno all'inizio, nonostante fosse arrivato in Italia da qualche anno. Era riservato, almeno fuori dal campo, dove però si vedevano le sue qualità. Inizialmente subentrava, poi trovò maggiore continuità e alla fine giocava sempre".