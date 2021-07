L’Inter presenta la seconda maglia, Socios apprezza e risponde con una GIF

Come vi abbiamo riportato, l'Inter ha presentato ufficialmente in queste ore la nuova maglia da trasferta per la stagione 2021-22

Come vi abbiamo riportato, l'Inter ha presentato ufficialmente in queste ore la nuova maglia da trasferta per la stagione 2021-22. Una divisa apprezzata dai più, visto il tema predominante del biscione in sinuose trame a spiccare sul bianco della casacca con il nuovo logo. Commenti positivi sono arrivati anche da Socios.com, nuovo main sponsor nerazzurro, che ha risposto con una nota ed emblematica GIF che recita: "Perfection". Ecco il post: