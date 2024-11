Filippo Magnini, ex nuotatore e noto tifoso interista, presente a un evento Aspria Charity Open presso Aspria Harbour Club Milano ha rilasciato un'intervista al microfono di TuttoMercatoWeb.com: "Il calcio è uno sport molto diverso dal nuoto, non si deve guardare la singola partita o il singolo momento, ma la stagione intera. La stagione è lunga. In questo momento il trend è positivo, ma ci si può aspettare anche un trend negativo. L'importante è avere una squadra solida e vogliosa di vincere. I ragazzi vengono da stagioni ottime, importanti. La squadra c'è, l'allenatore anche, per cui mi aspetto di vedere sempre l'Inter lassù, a guardare tutti dall'alto verso il basso".