Maietta: “Scudetto? Vincerà l’Inter: ha una marcia in più. Se stecca un match…”

L'ex difensore e ora dirigente ha parlato ai microfoni di TMW Radio della lotta per lo scudetto con l'Inter di Conte protagonista

Domenico Maietta, ex difensore e ora dirigente dell'Empoli, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà Show': "Inter e Milan se la giocheranno per lo Scudetto, le altre lotteranno. La Juventus? Non possono inserirsi. L'Inter ha una marcia in più".