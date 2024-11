Terza sconfitta di fila in Premier (quinta totale) per il Manchester City di Guardiola, che all'Etihad cade per 4-0 contro il Tottenham

Terza sconfitta di fila in Premier League per il Manchester City di Guardiola, che all'Etihad cade per 4-0 contro il Tottenham, eurorivale della Roma giovedì prossimo in Europa League. A decidere la sfida le reti di Maddison (doppietta), Porro e Johnson. Con questo successo la formazione di Postecoglou si porta a 19 punti in classifica, mentre il ManCity resta fermo a quota 23, a -5 dal Liverpool che domani sarà ospite del Southampton. E' la quinta sconfitta di fila in tutte le competizioni per il City.