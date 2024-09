La nuova edizione della Champions League prenderà ufficialmente il via martedì 17 settembre. Il giorno dopo, mercoledì 18, l'Inter debutterà affrontando il Manchester City, in un remake della finale di Istanbul del 2023.

Il club inglese, nel presentare il match contro i nerazzurri, ricorda così quella notte: "In quella che è stata la notte più grande nella lunga e orgogliosa storia di 129 anni del Club, la vittoria contro l'Inter ha anche suggellato il Triplete di Premier League, FA Cup e Champions League e ha scatenato scene emozionanti di gioia sfrenata tra giocatori, staff e tifosi in Turchia. Appropriatamente, per quella che è stata la 300a vittoria di Pep Guardiola come allenatore del City, il trionfo ha anche visto il visionario catalano diventare il primo allenatore nella storia del calcio a supervisionare un Triplete due volte, con Guardiola che aveva anche guidato il Barcellona all'impresa unica nel 2009".