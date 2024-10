Mancini posta un ricordo di Mantovani, i tifosi arabi: “Torna in Italia”

Come nel post pubblicato da Mancini per ricordare la figura di Paolo Mantovani, indimenticato presidente della Sampdoria del quale ricorre l'anniversario della scomparsa. Al video postato da Mancini si sono susseguiti centinaia di messaggi poco carini nei suoi riguardi che ne invocano l'uscita di scena. Da 'out? a "sei il peggior manager che abbia mai visto nella mia nazionale. Torna in Italia"; "Lascia la nostra squadra nazionale, non ti vogliamo", "vai in Italia e non tornare più", sono alcuni dei messaggi dei tifosi sauditi, ai quali fanno da contraltare quelli dei suppertors sampdoriani che ne invocano, invece il ritorno: "ti aspettiamo".