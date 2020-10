Nel giorno del suo sessantesimo compleanno, Diego Maradona ha parlato al Clarín. L’ex giocatore ha commentato il tentativo di Lionel Messi di lasciare il Barcellona: “Sapevo che sarebbe finita male e pensavo che Leo se ne sarebbe andato. È successo anche a me. Il Barcellona non è un club ‘facile’. È lì da molti anni e non è stato trattato come meritava“.

(Marca)