Marca – Rottura del crociato per Rodri: giocatore in viaggio per Madrid

Brutte notizie per il Manchester City. Stando a quanto riporta MARCA, gli esami a cui è stato sottoposto Rodri avrebbero evidenziato di una rottura del legamento crociato del ginocchio destro. La diagnosi definitiva verrà fatta solo tra poche ore, quando il giocatore supererà gli esami definitivi in ​​Spagna. Il centrocampista, in campo anche contro l'Inter quasi una settimana fa, si è infortunato nel corso della gara con l'Arsenal di ieri.

Rodri è attualmente in viaggio a Madrid per sottoporsi ad un nuovo esame che confermi il grave infortunio. Ha inoltre intenzione di visitare diversi specialisti per prendere una decisione in merito all'operazione. Se la rottura del legamento crociato fosse confermata, come sembra, il giocatore direbbe addio al resto della stagione.