Marchegiani: “Belgio-Portogallo? Chi è meglio affrontare per l’Italia e perché”

Le parole dell'ex portiere a Sky Sport in vista della sfida degli Europei in programma questa sera alle 21

L’Italia affronterà ai quarti di finale degli Europei la squadra che vincerà la sfida di questa sera tra Belgio e Portogallo. In studio a Sky Sport, l’ex portiere Luca Marchegiani ha parlato così della sfida di questa sera: “Chi è meglio affrontare tra Belgio e Portogallo?L'Italia può mettere più in difficoltà il Portogallo con la pressione e la velocità, visto che loro amano giocare più lentamente. Inoltre è una squadra che non difende benissimo seppur abbia in rosa giocatori molto forti”.