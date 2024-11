Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Luca Marchegiani, ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Venezia

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Luca Marchegiani, ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Venezia: "Eravamo abituati a prestazioni difensive più solide dell'Inter, quest'anno succede meno bene ma non è una novità: la squadra è meno attenta ma va detto che ha creato tante occasioni. Il Venezia ha avuto un'occasione clamorosa e una importante, l'Inter una decina. Quando c'è un'azione per parte così 99 volte su 100 vince chi ha i giocatori più forti: se io fossi Inzaghi accetterei quella situazione, è più facile che faccia gol io che subirlo.